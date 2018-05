Stiri pe aceeasi tema

- Mana dreapta a lui Kim Jong-un a facut o vizita in Statele Unite pentru a discuta despre organizarea summitului intre liderii celor doua tari, aranjand deja o intalnire cu Secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza Reuters.

- Unul dintre cei mai importanti generali nord-coreeni este in drum spre Statele Unite pentru o vizita rara, a confirmat marti presedintele american Donald Trump, in contextul in care Washingtonul si Phenianul se pregatesc de un summit istoric, informeaza AFP. 'Am constituit o echipa excelenta pentru…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat marti ca summitul sau istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, prevazut pe 12 iunie la Singapore ar putea fi amanat, apreciind ca liderul nord-coreean este ”serios” in intentia de ”denuclearizare” a tarii sale, relateaza AFP.

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți ca exista ”o șansa foarte mare” ca summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un sa nu aiba loc pe 12 iunie, așa cum era planificat, pe fondul ingrijorarilor ca Jong Un opune rezistența la renunțarea armelor nucleare, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord ameninta ca anuleaza summitul dintre Kim Jong-un și Donald Trump, dupa ce a renuntat la reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean propusa pentru miercuri, din cauza desfasurarii unui exercitiu militar de amploare de catre SUA si Coreea de Sud. Agentia oficiala KCNA sustine ca exercitiul…

- Coreea de Nord a renuntat la reuniunea la nivel inalt cu Guvernul sud-coreean propusa pentru miercuri si avertizeaza cu privire la organizarea summitului dintre presedintele SUA Donald Trump si Kim Jong-un, din cauza nemultumirii legate de desfasurarea unui exercitiu militar de amploare de catre…

- Summitul dintre Donald Trump și liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 12 iunie, in Singapore, a anunțat liderul american. „Mult așteptata intalnire intre mine și Kim Jong-un va avea loc in Singapore, pe 12 iunie. Vom incerca sa facem amandoi din acest moment unul special…