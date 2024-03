Un ieșean a găsit un proiectil în grădină în timpul unor lucrări agricole Un ieșean a gasit sambata un proiectil in gradina in timpul unor lucrari agricole. De la inceputul anului, pirotehniștii ISU iași au intervenit in 42 de misiuni de asanare și au gasit 205 proiectile de diverse calibre, 3 grenade, 15 bombe de aruncator și alte 39 de elemente de muniție, potrivit mediafax. „Misiune asanare muniție neexplodata, proiectil gasit in gradina unei persoane fizice, ca urmare a lucrarilor agricole, in localitatea Breazu, com. Rediu. La locul solicitarii se deplaseaza echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași”, anunța ISU Iași. De la inceputul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

