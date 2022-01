Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri seara, la un hotel din Rupea, județul Brașov. O persoana a suferit un atac de panica, anunța Mediafax. Potrivit ISU Brașov, pompierii intervin pentru a stinge un incendiu izbucnit la acoperișul unui hotel din localitatea Rupea.La fața locului…

- Un incendiu de amploare care a izbucnit duminica intr-o cladire de apartamente din New York s-a soldat cu moartea a 19 persoane, relateaza CNN . Primarul orașului, Eric Adams, a spus ca 9 dintre victime sunt copii. 63 de persoane au fost ranite. Dintre acestea, 32 au ajuns in spital in stare grava,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost anuntat, miercuri seara, ca este fum pe casa scarii la un bloc de pe strada Granatului din municipiul Constanta. La fata locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apa si spuma, doua autoscari, o autospeciala de transport victime…

- Un incendiu devastator a avut loc azi-noapte la Lunca. Pompierii care s-au luptat ore bune cu flacarile au concluzionat ca focul ar fi fost pus intenționat. Poliția a intrat pe fir. Un apel la 112 anunța un incendiu izbucnit in localitatea Lunca, ieri, puțin dupa ora 19.00. Flacarile au cuprins rapid…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in cladirea Spitalului Vechi din municipiul Satu Mare. Polițiștii au inchis zona. La fața locului au fost trimise multiple echipaje de pompieri. Focul ar fi izbucnit de la un pacient care ar fi fumat in fața scarilor pe un hol, iar mucul de țigara a aprins niște…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, la groapa de gunoi a municipiului Sighisoara, fiind pentru a doua oara in acest week-end cand un focar se reaprinde, conform news.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, un incendiu a izbucnit, duminica seara, la groapa de…

- VIDEO| INCENDIU de PROPORȚII la Constanța: Peste 250 de persoane au fost evacuate și 37 de mașini avariate. 8 persoane au fost transportate la spital VIDEO| INCENDIU de PROPORȚII la Constanța: Peste 250 de persoane au fost evacuate și 37 de mașini avariate. 8 persoane au fost transportate la spital…

- Incendiul de la parterul cladirii din Hong Kong a fost semnalat miercuri in jurul pranzului. Focul a izbucnit intr-o camera de serviciu, ceea ce a dus la aprinderea schelelor de bambus, cladirea aflandu-se in renovare, relateaza Reuters și The Guardian . Din cauza lucrarilor, magazinele din World Trade…