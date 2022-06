Stiri pe aceeasi tema

- „N-am putut sa dorm” si „camera mea a fost prea zgomotoasa” se numara printre plangerile clienților de care hotelierii se tem cel mai mult, insa pentru fratii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalatii artistice a lor, un „hotel de zero stele”, relateaza joi Reuters. Cei doi au infiintat…

- Pe langa combustibili, și prețul alimentelor din Romania a explodat. In unele magazine din țara, uleiul a ajuns la noi valori record, trecand cu bine de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Daca in urma cu cateva luni prețul litrului de ulei nu trecea de 10 lei, lucrurile s-au schimbat dramatic. Crizele…

- In timp ce presedintele Klaus Iohannis anunta o “clauza de temporizare”, premierul Viktor Orban isi anunta compatriotii ca Ungaria a primit o derogare pentru importul de petrol ieftin din Rusia. Prima exceptie de la pachetul comun de sanctiuni al tarilor UE impotriva Federatiei Ruse. Odata o bresa facuta…

- Proiectul de cercetare științifica ALICE de la Marele accelerator de hadroni (LHC), CERN, Elveția, a reușit pentru prima data sa masoare in mod direct un efect prevazut acum circa 30 de ani: conul mort, adica lipsa de emisie a radiației (sub forma de gluoni) a quarcurilor intr-un anumit con in jurul…

- Brandul de vodca in onoarea presedintelui ucrainean, Vodka "Zelensky", a fost lansat in Elvetia. Poate fi achizitionat din Elvetia, Germania si Marea Britanie.Fondatorii isi numesc produsul "cea mai influenta marca de bauturi din lume".Pretul pentru 0,5 litri este de 40 de franci elvetieni.Cel putin…

- Lumea ”nu trateaza la fel crizele care-i afecteaza pe negri si pe albi”, denunta directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparand atentia acordata Ucrainei cu cea acordata altor tari, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…