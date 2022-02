Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia avanseaza, iar oamenii vor sa tina pasul cu ea. Casele smart , care acum cativa ani pareau desprinse din filmele SF, devin din ce in ce mai populare, prin avantajele majore pe care le aduc: confort absolut, facturi reduse, sustenabilitate. In 2022, se pune accentul pe automatizarea locuintelor,…

- Doua tinere au fost lovite cu pumnul in fata de un trecator. S-a intamplat de dimineața, la Arad, in timp ce mergeau la serviciu. Agresorul a fugit, dar a fost prins in cateva ore cu ajutorul camerelor de supraveghere din zona, care au surprins toata scena.

- Alarma s-a dat dupa miezul noptii, in municipiul Suceava. Flacarile au izbucnit intr-un salon al sectiei de Ginecologie de la Spitalul Judetean „Sf. Ioan cel Nou”. Din cauza incendiului, peste 300 de persoane au fost trezite din somn si evacuate.

- Camerele de supraveghere se afla, astazi, mai peste tot și mulți dintre noi se intreaba daca ele chiar reduc infracționalitatea acolo unde sunt instalate. Mulți spun ca acestea sunt imperios necesare mai ales in instituții oficiale, muzee, banci, complexe

- Aproape 6.000 de treceri pe roșu au fost surprinse in oraș de camerele de supraveghere in perioada 2 – 5 decembrie. Filmarile au fost transmise catre Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Biroul de Trafic. In total 19 GB de date video au fost transmise, atat in format electronic cat și fizic, fiind…

- VIDEO| Imagini SPECTACULOASE in Parcul Natural Apuseni: Lupta dintre doi cerbi, surprinsa de camerele de supraveghere Imagini SPECTACULOASE in Parcul Natural Apuseni: Lupta dintre doi cerbi, surprinsa de camerele de supraveghere Camerele de supraveghere instalate de rangerii Parcului Natural Apuseni…

- Imagini in exclusivitate de pe Dunare, unde fenomenul pirateriei reprezinta in continuare o amenințare. De cum se lasa seara, echipajele sunt atacate de hoți. Intr-o singura noapte, peste 12 tone de floarea soarelui și aproape 2 tone de motorina au fost furate. De cele mai multe ori, proprietarilor…