- In plina criza de echipamente de protecție cauzata de pandemia provocata de noul coronavirus, un antreprenor din Anenii Noi produce viziere gratuite pentru medicii din tara. Acestea sunt un scut de protectie pentru fata din plastic, material ieftin si ușor de gasit.

- Mai multi tineri din Cluj au pus pe pauza afacerea cu ceasuri de lemn pentru a-i ajuta pe medicii din spitale. Oamenii muncesc si cate 20 de ore pe zi, continuu, ca le faca doctorilor viziere, potrivit Mediafax.„In atelierul acesta noi produceam ceasuri de mana, inca producem, dar momentan…

- Mai multe solicitari au venit pe grupul de Facebook al mișcarii "Va ajutam din Cluj" de la cadre medicale din spitalele clujene care nu sunt pregatite corespunzator sa lupte cu epidemia de coronavirus. Astfel, personalul medical de la Spitalul de Oncologie, Institutul Inimii…

- O firma din Alba Iulia face și doneaza, instituțiilor din tot județul Alba, 2.500 de viziere de protecție. Toate spitalele din Alba, ISU, Ambulanța, DSP și Crucea Roșie sunt printre beneficiari. Antel SRL este o firma cunoscuta celor din Alba pentru producția de materiale publicitare și tiparituri.…

- Ziarul Unirea CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul Pandemia mondiala cauzata de noul coronavirus, care a ajuns și la noi in țara de aproximativ…

- S-au mobilizat pentru a-i ajuta pe cei care salveaza vieti omenesti. Un grup de voluntari aduna fonduri pe o platforma online, iar din banii acumulati isi propun sa procure alimente pentru medicii antrenati in lupta cu COVID-19.

- Aproximativ 5o de membri ai galeriei Peluza Sud, suporteri ai echipei din Liga a treia, FC Universitatea Craiova, au aprins, duminica seara torte in fasa Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Suporterii au vrut sa le arate medicilor ca-i sustin in lupta cu “virusul ucigas”, potrivit Mediafax.Membrii…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres.Cele trei…