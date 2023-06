Un grup de foşti angajaţi Twitter lansează o platformă socială rivală Spill, o noua retea sociala, care functioneaza pe principii similare cu Twitter, dar pune accent pe continutul vizual, este disponibila in magazinul oficial de aplicatii pentru iPhone. Noua platforma este construita de un grup de fosti angajati Twitter. CEO-ul Alphonzo “Phonz” Terrell era sef editorial global in urma cu un an, inainte sa fie disponibilizat de Elon Musk. Intre timp, acesta a infiintat noua companie si a primit finantari de 2,75 de milioane de dolari. Spill se doreste a fi de la bun inceput o retea prietenoasa cu toate categoriile de oameni, spune Terrell. Pentru asta, platforma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

