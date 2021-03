Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, il acuza pe vicepremierul Dan Barna, copresedintele USR PLUS, ca a modificat proiectul de lege privind bugetul de stat, taind banii de la Sectoarele 3, 4, 5 si 6 pentru a-i duce la Sectoarele 1 si 2, transmite Agerpres.

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, lanseaza un atac extrem de dur la adresa vicepremierului Dan Barna, pe care il acuza ca a schimbat Legea Bugetului ”noaptea ca hoții” și taie din banii Sectorului 3 pentru a-i duce la Sectorul 1. Negoița susține ca Dan Barna este un ”Robin Hood un pic plecat…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, se arata indignat de modul in care primarul Nicușor Dan a propus desființarea PUZ-urilor. Negoița a povestit despre experiența sa de fost dezvoltator imobiliar și spune ca știe cum funcționeaza acest domeniu. „Eu vreau normalitate. Asta inseamna ca te…

- Aproape 100 de angajați de la Administrația Domeniului Public (ADP) Sector 1 vor fi mutațidin imobilul de pe Bulevardul Poligrafiei nr.4, unde va fi construita Școala Regala, in Piața Mureș și in cladirea din Șoseaua Odai, Clotilde Armand spunand ca in felul acesta nu le va mai plati spor de antena.…

- Locuitorii din Liban traiesc printre cele mai dure masuri din lume pentru a controla pandemia. Cetațenilor care nu sunt lucratori esențiali li s-a interzis sa iasa din case din 14 ianuarie, iar masura a fost prelungita de autoritați pana pe 8 februarie. Oamenii din capitala Beirut au marturisit pentru…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, le-a prezentat marți seara liderilor PNL reuniți in ședința Biroului Politic Național (BPN) propunerile sale pentru funcțiile de miniștri, despre care a spus ca au fost discutate și cu președintele Klaus Iohannis, au declarat surse din conducerea PNL pentru G4Media.ro.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca intentioneaza ca anul viitor sa reporneasca atribuirile de locuri de parcare pe baza actualului regulament, pe motiv ca, daca ar propune unul nou Consiliului Local, cu care are o colaborare "deficitara", acesta ar putea sa fie respins sau "macelarit",…

- PNL nu vrea sub nicio forma sa renunte la Justitie, insa Catalin Predoiu ar putea fi schimbat, dupa un mandat in care a fost puternic contestat. Favoritul USR PLUS e Stelian Ion, aflat insa in dizgratia lui Dan Barna, in timp ce PSD propune o fosta judecatoare CCR, promovata de Dragnea si Dancila.