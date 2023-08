Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a refuzat in primavara 1,4 milioane de euro de la Ferencvaros, iar acum este gata sa-l dea pe Malcom Edjouma și pe un milion de euro. Francezul și-a pierdut locul de titular la FCSB și ar putea pleca in Serie B la Bari. Jurnaliștii italieni scriu ca afacerea este „pe ultima suta de […] The…

- David Popovici nu a putut sa-și apere cele doua medalii de aur la 100 de metri liber și 200 metri liber la Campionatele Mondiale de Natație de la Fukuoka. Dupa incheierea competiției, jurnaliștii francezii au tras concluziile și au scris si despre ceea ce s-a intamplat cu inotatorul roman. Ce au scris…

- Adulat dupa succesele fabuloase de anul trecut, David Popovici a fost rapid trecut pe cealalta parte a „baricadei”, dupa eșecul usturator de la Campionatele Mondiale de Natație. L’Equipe și Gazzetta dello Sport sunt doar doua dintre publicațiile celebre care l-au criticat pe sportivul roman. David Popovici,…

- Toata lumea este in extaz dupa anunțul logodnei lui Ianis Hagi cu iubita lui, Elena. Internaționalul roman și-a luat inima in dinți și a cerut-o de soție, intr-un cadru de poveste, la Paris. Iata ce scriu jurnaliștii scoțieni despre frumosul moment din viața celor doi tineri iubiți. Scoțienii, reacție…

- Cristi Chivu ramane inca un an la Inter. Antrenorul roman a acceptat sa semneze contractul și se va ocupa in continuare de echipa „Primavera”, dupa ce acum trei luni s-a zvonit ca ar putea sa-l inlocuiasca pe Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport a anunțat aceasta decizie oficiala a conducatorilor clubului.…

- Accidentat in ultima etapa din Serie A, Tammy Abraham, atacantul englez de la AS Roma, a fost operat miercuri si nu va mai juca in acest an, afirma Gazzetta dello Sport. Tammy Abraham s-a accidentat in meciul cu Spezia, din ultima etapa a campionatului italiana si a suferit miercuri o interventie chirurgicala…

- Acesta este locul unic din Romania care i-a innebunit pe spanioli. Jurnaliștii straini au avut numai cuvinte de lauda cu privire la acest spațiu faimos. „Particularitatea care il distinge este abordarea lipsita de griji a morții”, au notat redactorii. Locul unic din Romania care i-a innebunit pe spanioli…

- Vlad Chiricheș, fundașul roman (33 de ani), a primit nota 7 in Gazzetta dello Sport, fiind cel mai bun om al oaspeților in Juventus - Cremonese 2-0. „A salvat de doua ori in situații critice, prima oara anticipandu-l pe Milik, apoi salvand de pe linia porții in fața lui Rabiot”, Cremonese a pierdut…