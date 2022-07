Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea pantofilor sport este incontestabila. Aceștia ofera confort, versatilitate și un nivel de stil casual, pe care alți pantofi nu il pot egala. Adidașii sunt probabil cel mai popular stil de pantofi sport in acest moment, fiind ideali atat pentru activitați in interior, cat și in aer liber. Pantofii…

- Moda femei toamna 2022: Colanți de culoarea pantofilor – un succes in moda de toamna! Getty Images Editorul Who What Wear, Hannah Almasy, a specificat care sunt cei mai la moda pantofi pentru toamna lui 2022. Așadar, in urmatorul sezon vor fi la moda cizmele cu talpa plata, cizmele de tip „biker”, precum…

- Spectacolul de teatru-dans „Pantofii roșii” a primit trei premii la Festivalul Internațional de Copii din Kotor, Muntenegru. Echipa timișoreana a obținut premiul pentru Cea mai buna coregrafie, Cea mai buna muzica și Cea mai buna interpretare colectiva.

- Pantofii pentru copii trebuie sa indeplineasca, inainte de toate, criteriul de confort. Este nevoie ca designul acestora sa fie perfect din toate punctele de vedere, pentru ca la cel mai mic disconfort este posibil ca micutul sa nu mai accepte sa ii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pantofii sport pe care ii alegi trebuie sa fie perfecți din toate punctele de vedere: aspect, design, confort sau protecție oferite. Pentru ca o pereche de pantofi sport barbați nu este aleasa doar pentru a completa ținutele care arata bine, ci aceștia trebuie sa te poata insoți cu succes in antrenamentele…

- Culoarea unui costum de afaceri da tonul pentru intreaga infatisare a barbatului, deoarece pe ea se bazeaza toate celelalte articole vestimentare. Cum sa faci aceasta alegere corect? La ce ar trebui sa atragi atentia cand alegi culoarea unui costum barbati? Culorile clasice ale unui costum ba

- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2022 a fost de 26.214 (13.804 barbati si 12.410 femei), cu 3.291 decese (1.799 barbati si 1.492 femei) mai putine decat in luna februarie 2022, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). 70% din totalul numarului de decese s-a…

- Trei barbați care au baut in public, in Alba Iulia au fost amendați de jandarmi. Cu ce suma au fost sancționați Trei barbați din Alba Iulia au fost amendați de jandarmi in timp ce consumau alcool, intr-un loc public din oraș. Potrivit unui comunicat de presa, cei trei barbați au fost identificați in…