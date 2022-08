Epava unui avion care s-a prabușit in Alpii elvețieni in 1968 au fost descoperite pe un ghețar dupa mai bine de 54 de ani, a anunțat vineri poliția. Ramașițele au aparut pe ghețarul Aletsch din sud-vestul cantonului Wallis, langa varfurile munților Jungfrau și Monch. Avionul transporta 3 pasageri Poliția din Wallis a declarat ca epava […] The post Un ghețar topit in Elveția a scos la lumina epava unui avion prabușit. Era disparut din 1968 - FOTO first appeared on Ziarul National .