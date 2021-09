Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, va organiza o reuniune la Geneva, la 13 septembrie, intre statele membre pentru a spori ajutorul umanitar acordat Afganistanului, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, noteaza AFP. In cursul acestei conferinte,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni Consiliului de Securitate "sa utilizeze toate instrumentele aflate la dispozitia sa pentru a elimina amenintarea terorista mondiala in Afganistan" si sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului in aceasta tara,…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni comunitatii internationale sa se uneasca pentru a "suprima amenintarea terorista" in Afganistan dupa revenirea la putere a talibanilor, scrie AFP.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut duminica talibanilor si tuturor celorlalte grupari de pe scena politica din Afganistan sa dea dovada de cea mai mare retinere, dupa ce luptatorii miscarii fundamentaliste au cucerit capitala Kabul, transmite AFP, arata Agerpres. "Secretarul…

- Intr-un interviu pentru Euronews , Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, s-a alaturat vocilor care cer grabirea vaccinarii. Apelul sau vine in contexul in care tot mai mulți guvernanți și epidemiologi atrag atenția asupra unui potențial val 4 la toamna, dupa raspandirea variantei…

- Antonio Guterres, Secretarul general al ONU, a fost reconfirmat vineri, 18 iunie, pentru al doilea mandat in aceasta funcție. Depunand juramantul in sala Adunarii generale a Națiunilor Unite, Guterres a subliniat ca este conștient de imensele responsabilitați ce-i sunt incredințate in acest moment critic…