- Generalul Ahmed Nasser Al-Raisi din Emiratele Arabe Unite (EAU) a fost ales joi presedinte al Interpol de Adunarea Generala a organizatiei internationale de politie, care s-a reunit la Istanbul, in Turcia.

