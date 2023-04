Stiri pe aceeasi tema

Zeci de mii de persoane din Iran si alte tari arabe au participat la marsuri de strada pentru a marca Ziua Ierusalimului, ca semn de sustinere a cauzei palestiniene, informeaza Rador.Potrivit informatiilor, numarul participantilor a fost mai mare, din cauza sporirii actelor de violenta in conflictul…

Aproape 85.000 de gospodarii au ramas fara curent in zona Los Angeles sambata, in timp ce furtunile au continuat sa loveasca parți din California, cu viscol la altitudini mari și ploi și grindina in zonele joase, informeaza Rador.

Seful Poliției Regionale Kiev, Andri Nebitov, a declarat ca 197 de persoane ucise in regiune ca urmare a agresiunii ruse raman neidentificate, informeaza Rador.

Mii de persoane s-au oferit sa adopte o fetita care s-a nascut sub ruinele unei cladiri prabusite din nord-vestul Siriei, dupa cutremurele de luni, scrie Rador.

Zece persoane au solicitat ingrijiri medicale, dupa producerea unei explozii intr-un bloc din orasul Novosibirsk. Doua persoane au murit in urma exploziei, produsa din cauza unei scurgeri de gaze, intr-o cladire rezidențiala cu cinci etaje din Novosibirsk, au declarat serviciile de urgența pentru…

Opt persoane au fost ucise in urma unor atacuri comise, se pare, de jihadiști in Burkina Faso, informeaza Rador.

Cel putin sase persoane si-au pierdut viata in Statele Unite, dupa ce un autobuz si un camion au intrat in coliziune in orasul Louisville, din statul New York, in apropierea granitei cu Canada, anunța Rador.

Un juriu din New York a gasit un imigrant uzbek vinovat de crima și terorism in legatura cu atacul din 2017, cand individul a intrat cu un camion pe o pista de bicicliști, ucigand opt oameni, anunța Rador.