Un gălățean s-a îmbătat atât de tare încât și-a incendiat intenționat mașina Perioada facerii vinului, a inaspririi mustului care se transforma in „tulburel”, este, cu precadere in mediul rural, una a consumului excesiv de alcool care „tulbura” mințile multor localnici. De multe ori se ajunge la certuri, scandaluri și chiar la incaierari. Polițiștii de la Secția 3 de Poliție Rurala din comuna Liești, județul Galați, au fost sesizați ca, pe o strada, din comuna Piscu, aflata in zona lor de competența, a izbucnit un incendiu violent la un autoturism. Agenții de poliție s-au deplasat la adresa indicata și au descoperit ca pentru stingerea autoturismului deja intervenea un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

