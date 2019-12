Stiri pe aceeasi tema

- Un nou proiect ERSMUS + Acțiune cheie 2, derulat de Colegiul Național de Arta „George Apostu”, in parteneriat cu școala Cpi As Mirandas din Spania, inițiatoarea proiectului și Italia, Polonia, Grecia și Turcia. Prima mobilitate a avut loc in Ares, Spania, la școala coordonatoare, unde am participat…

- Iubitorii picturii din municipiul Onești se pot bucura de expoziția deschisa la Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti” de Vasile Chelaru, unul din temerarii care surprinde in lucrarile sale mirificele peisaje din localitați de pe valea Trotușului dar și din țara. Atrași de tema acestei expoziții (”Biserica…

- O zi friguroasa, cu ceața și strazi aproape pustii a cuprins municipiul Onești la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale pentru desemnarea președintelui Romaniei. In pofida acestor lucruri, totuși oneștenii au fost la inalțime! Daca la ora 10 in municipiul Onești prezența la vot s-a situat…

- Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti” din Onești este cuprinsa de farmecul placut al organizarii unui eveniment de anvergura. Este vorba despre o noua ediție a ”Nocturnei Bibliotecii”, un prilej deosebit pentru oneșteni de a se bucura (azi 1 noiembrie) de o seara speciala. Pornind de la celebra expresie…

- Emoții, nostalgie, intalniri, amintiri, concerte, activitați culturale și sportive. Dascali, elevi, parinți, invitați. Timp de o saptamana, Școala Gimnaziala „Al.I.Cuza” Bacau a marcat 160 de ani de existența și implicare in viața comunitații. Iar programul a fost unul dens, frumos, bine organizat,…

- Dupa o colaborare de un an cu profesoara Elena Lupașcu surorile gemene Elena și Teodora Tudose (de doar 6 ani) au deschis la Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” din Onești prima lor expoziție de pictura. Ea se numește „Fantezii colorate” și aduna peste 20 de lucrari, unele realizate in tandem. „Este…

- Necajiți ori abatuți de cate lucruri triste și de neimaginat se mai intampla in lume, tresarim atunci cand aflam de faptele frumoase, demne de evidențiat, pe care ni le prilejuiesc tinerii. Maximilian Cautiș, absolvent in vara acestui an a Școlii Gimnaziale „Ghița Mocanu” din Onești, a reușit sa aduca…

- La Editura Magic Print din Onești a aparut cel mai complet ghid turistic al Vaii Trotușului. Lucrarea, „Valea Trotușului. Ghid turistic vizual” aparține profesorului Corneliu Stoica, și este a 20-a din panoplia de carți publicate de autor, toate (cu o singura excepție) la cunoscuta editura oneșteana.…