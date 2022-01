Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in fotbalul din Turcia. Ahmet Calik (27 de ani) s-a stins din viața in urma unui accident rutier. Romanii Marius Șumudica și Florin Andone au transmis mesaje de compasiune pentru jucatorul lui Konyaspor. Ahmet Calik, fundaș central la Konyaspor, a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina in timp…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, cu Galatasaray, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Turciei. La oaspeți, Alexandru Cicaldau a intrat pe teren in minutul 46, iar Olimpiu Morutan a fost rezerva. Cicaldau a avut o ocazie…

