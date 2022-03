Cum diseara, echipa naționala de fotbal a Romaniei intalnește pe stadionul din Netanya, din Israel, echipa naționala a Israelului, selecționerul Edward Iordanescu a primit luni seara o vizita importanta și onoranta. Fostul selecționer al Israelului intre 1992 și 1995, legendarul tehnician israelian Shlomo Scharf, in varsta de 79 ani, a venit in cantonamentul Romaniei din Israel. Motivul a fost unul simplu și bazat pe prietenia dintre cele doua țari, Israel și Romania: sa-l salute pe Edward Iordanescu și sa-i ureze succes, atat lui, cat și naționalei pe care o conduce. Caci, in seara asta, de la…