Un fost parlamentar a ajuns la ATI din cauza unei supradoze de medicamente

- Fostul parlamentar Razvan Rotaru (45 de ani), deputat de Gorj din partea PPDD in perioada 2012-2016, a ajuns sambata la Terapie Intensiva dupa ce ar fi inghitit 20 de pastile antidepresive, informeaza Observatornews. Razvan Rotaru se afla in localitatea Polovragi, de unde sunt parintii sai, cand a avut…

- O femeie in varsta de 88 de ani din localitatea Malu, județul Giurgiu, a fost transportata la spital, intoxicata cu fum, dupa ce casa i-a luat foc in noaptea de duminica spre luni, din cauza jarului cazut din soba pe materiale combustibile. „Azi-noapte, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea…

- Un barbat s-a aruncat sambata dimineata de la etajul 4 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, unde era internat. „Astazi, 19 noiembrie 2022, un pacient in varsta de 47 de ani, internat in sectia Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru ingestie voluntara de medicamente (tentativa…

- Astazi, 19 noiembrie 2022, un pacient in varsta de 47 de ani, internat in sectia Medicina Interna a Spitalului Judetean de Urgenta Buzau, pentru ingestie voluntara de medicamente (tentativa de suicid), s-a aruncat din salonul unde era internat, la etajul IV. Pacientul a suferit multiple traumatisme…

- Barbatul din Slatina, confirmat cu botulism pe 14 noiembrie, internat in secția ATI la SJU Slatina, a murit miercuri, in ciuda eforturilor medicilor și a administrarii serului antibotulinic inaintea confirmarii cazului. Barbatul a ajuns la spital pe 7 noiembrie si a fost internat la Neurologie, dupa…

- Igor Dodon ii raspunde lui Vladimir Voronin, dupa ce acum 10 zile, PCRM a ieșit cu o declarație publica, prin care il critica pe fostul șef de stat, care ar fi declarat, la o emisiune, ca Voronin a ajuns in Parlament datorita faptului ca socialiștii au fost de acord sa formeze un bloc cu cei de la PCRM.…