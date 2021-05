Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,01. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 8.17 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.42 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Unul dintre traficanții de cocaina din gruparea condusa de Lucian Boncu, care vineri a fost condamnat in dosarul DIICOT, s-a aflat printre cei din fruntea marșului de azi noapte, care au sfidat restricțiile impuse de autoritați. Imbracat in roșu și cu o masca neagra pe fața, fiind printre puținii demonstranți…

- Carantina a fost prelungita la Timișoara, Moșnița Noua, Giroc, Dumbravița și Ghiroda, așa ca timpul petrecut in casa trebuie sa treaca intr-un mod cat mai placut. De cand nu v-ați mai jucat? In noua ediție a saptamanalului Agenda gasiți un articol despre jocurile de familie, in carantina. Saptamanalul…

- Secretarul de stat Raed Arafat a semnat, aseara, ordinul de carantinare zonala pentru localitațile Timișoara, Dumbravița, Ghiroda, Moșnița Noua și Giroc. Decizia este valabila din 08 martie, ora 00,00 pana in 22 martie, ora 00,00. La momentul intrarii in vigoare a acestui document, inceteaza ordinele…

- In aceasta dimineața polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost delegați de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș sa efectueze 3 perchezitii domiciliare (in Timișoara, Covaci și Giroc) și sa puna in executare 5 mandate de aducere. Persoanele vizate sunt 5…

- Liberalii și pesediștii au votat, astazi, impreuna pentru ca noul viceprimar al comunei Giroc sa fie Dan Vartosu, cumnatul lui Puiu Minda Pascu, unul dintre cei mai puternici dezvoltatori imobiliari din comuna ”lipita” de Timișoara și prieten cu liderul interlop Lucian Boncu. Votarea lui Vartosu ca…