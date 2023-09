Stiri pe aceeasi tema

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat a fost el ministru al Energiei si el nu a cedat. El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…

- VIDEO| Rareș Bogdan, discurs dur in Parlamentul European: „Ne umiliți și pacaliți constant deși suntem cetațeni europeni model” VIDEO| Rareș Bogdan, discurs dur in Parlamentul European: „Ne umiliți și pacaliți constant deși suntem cetațeni europeni model” Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, a criticat…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…

- Sebastian Burduja, noul ministru al Energiei, a vorbit intr-un interviu acordat „Adevarul” despre potențialul mult mai insemnat pe care Romania il are in sectorul eolian offshore. Deja, BSOG, compania care a scos primele gaze de sub Marea Neagra, și-a exprimat interesul și pentru un proiect eolian.

- ”Ca urmare a masurilor adoptate de executiv in ultimul an si jumatate, Romania isi va castiga independenta energetica intr-un timp foarte scurt: Romgaz si OMV-Petrom au decis sa dezvolte perimetrul Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre. Cand exploatarea…

- ”O noua promisiune indeplinita: vom exploata gazele din Marea Neagra, care vor ajunge in casele romanilor. Salut anuntul facut astazi cu privire la luarea deciziei de investitie. Ma bucur ca in urma muncii pe care am facut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante.…