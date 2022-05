Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Arges, profesorul Serban Valeca a murit, duminica dimineata, la varsta de 66 de ani. Acesta a fost ministru al Cercetarii in Guvernul Nastase si a avut patru mandate de parlamentar, fiind ales de trei ori senator si o data deputat. „Am aflat toti cu profunda surprindere si tristete…

- Ion Minzina, in doliu Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean este in doliu, dupa ce socrul sau a murit. „Colegii din PSD Argeș sunt alaturi de domnul președinte Ion Minzina in greaua suferința pricinuita de pierderea socrului sau. Fie ca bunul Dumnezeu sa aline durerea familiei…

- “Nuclearelectrica” S.A, societate aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deținand 82.49%% din acțiuni si alti actionari – 17.50%, are incepand din 9 martie 2022 doi noi administratori provizorii, dintre care unul extrem de controversat. Cei doi noi administratori provizorii de la Nuclearelectrica…