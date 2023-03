Stiri pe aceeasi tema

- Daca Rusia va pierde razboiul in Ucraina, va cadea și regimul separatist din Transnistria, considera Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova. Anatol Șalaru a exprimat aceasta opinie intr-o emisiune de televiziune la TVR Moldova. „Rusia are nevoie de Transnistria ca sa se extinda…

- Ultimele framantari din jurul Transnistriei ii dau de gandit președintelui din Belarus, Alexander Lukașenko. El nu exclude unirea Romaniei cu Republica Moldova, asta pentru ca Occidentul vrea sa faca din Chișinau o forța Occidentala. „Occidentul ar vrea sa rezolve problema cu Rusia cu o singura lovitura…

- Anatol Salaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca unica solutie pe care o au astazi si crede ca si Europa e timpul sa inteleaga aceste lucru, este ca teritoriul romanesc de peste Prut trebuie sa se uneasca cu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta , s-a intalnit cu liderul AUR, George Simion . Cei doi s-au vazut intr-o locație din București, iar intalnirea a durat aproximativ o ora. Intalnirea este una extrem de interesanta , in condițiile in care Victor Ponta este un politician cu foarte mare experiența, in…

- Fost ministru al Apararii in Republica Moldova, Anatol Șalaru a declarat marți, la Antena 3, ca Rusia este interesata de rasturnarea Guvernului de la Chișinau și instalarea unui nou Guvern „obedient Moscovei”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Republica Moldova rezista tot mai greu atacului hibrid masiv din partea Federației Ruse. Iar Serviciul Federal de Securitate (FSB) se afla in spatele protestelor de la Chișinau și a tentativei de a rasturna guvernul pro-european, transmite IPN cu referința la emisiunea Obiectiv EuroAtlantic difuzata…

- Republica Moldova nu este pregatita pentru aderarea la NATO, iar polemicile create in jurul acestui subiect sunt parte a razboiului hibrid, a declarat, marti seara, ministrul moldovean al apararii, Anatolie Nosatii la un post de televiziune local.

- Fostul ministru al Apararii și lider al Partidului Unitații Naționale (PUN), Anatol Șalaru, susține ca R. Moldova nu va mai fi niciodata parte a lumii ruse, in pofida faptului ca unii politicieni din Transnistria și Gagauzia incearca din toate puterile sa rastoarne actuala guvernare. In acest sens,…