Stiri pe aceeasi tema

- Un fost gardian la lagarul de concentrare Sachsenhausen de lânga Berlin, ajuns la vârsta de 100 de ani si a carui identitate nu a fost facuta publica, va fi judecat în Germania în toamna, la 76 de ani de la încheierea celui de-al doilea Razboi Mondial, relateaza Welt am…

- Un fost gardian la lagarul de concentrare Sachsenhausen de langa Berlin, ajuns la varsta de 100 de ani si a carui identitate nu a fost facuta publica, va fi judecat in Germania in toamna, la 76 de ani de la incheierea celui de-al doilea Razboi Mondial, a relatat duminica Welt am Sonntag, transmite…

- Germania va permite operatorilor de telefonie mobila sa trimita mesaje text de avertizare in anumite regiuni geografice, o tehnologie care exista de mai multe decenii dar care in Germania a fost restrictionata pentru protejarea vietii private, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Guvernul de la…

- Germania a declarat vineri intreg teritoriul Spaniei zona de risc epidemiologic pentru transmiterea COVID-19, dupa ce rata infectarilor in aceasta tara a crescut mai mult decat dublu in numai o saptamana si varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului se raspandeste rapid in randul adultilor…

- Trei morți și șase raniți, dupa un atac cu cuțit pe o strada din Germania. VIDEO Cel putin trei persoane au fost ucise si alte sase sunt ranite in urma unui atac comis cu arma alba, vineri dupa-amiaza, in Germania. Politia din orasul german Wuerzburg a anuntat arestarea suspectului, dupa o ″operatiune…

- Gazoductul submarin Nord Stream 2 este un proiect geopolitic rusesc care ameinta securitatea Ucrainei, avertizeaza la Berlin secretarul de Stat american, Antony Bliknen, relateaza Reuters. Statele Unite vor sa se asigure ca Rusia nu va folosi acest proiect ca pe un instrument de coercitie…

- Lufthansa vrea sa achite ajutorul de stat primit in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19) inainte de alegerile ce se vor desfasura in Germania in septembrie, daca va fi posibil, a afirmat vineri directorul general al operatorul aerian, Carsten Spohr, transmite Reuters, citat de agerpres. Profiturile…

- Politia din Berlin a anuntat ca 13 jurnalisti au fost retinuti, sambata, in timp ce relatau despre un protest al activistilor de mediu fata de construirea unei autostrazi, relateaza AP. Protestul fata de construirea A100 a fost organizat de activistii din grupul Sand im Getriebe. "Jurnalistii…