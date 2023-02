Un fost fotbalist din Banie nu crede ca Universitatea Craiova poate caștiga titlul! Pavel Badea, directorul de la CS Universitatea Craiova și fost fotbalist in Banie, spune ca trupa lui Eugen Neagoe nu este pregatita sa ridice trofeul de campioana. Duminica, Universitatea Craiova va avea un meci infernal impotriva celor de la FCSB, intr-o partida […] The post Un fost fotbalist din Banie nu crede ca Universitatea Craiova poate caștiga titlul: „Nu avem constanța necesara!” appeared first on Antena Sport .