Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Romania urmeaza sa il preia pe fostul deputat PSD și PRM, Maior Lazar Dorin. Acesta se ascundea in Italia, dupa ce fusese condamnat la 2 ani și 1.186 de zile de pușcarie in Romania.La data de 2 octombrie 2023, o escorta formata din ofițeri din cadrul Centrului de Cooperare Polițieneasca…

- Un barbat de 42 de ani, pe numele caruia autoritațile franceze au emis un mandat european de arestare, a fost prins vineri de poilițiștii din Bacau.Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Bacau, impreuna cu polițiștii din Moinești, au desfașurat vineri activitati specifice in…

- Autoritatile deruleaza procedura de predare catre Romania a israelianului Beny Steinmetz, urmarit international pentru a executa o pedeapsa de 5 ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa", dupa ce a fost depistat pe Aeroportul International Larnaca din

- Fostul ministru PSD Darius Valcov, ​​care a fugit in Italia dupa ce a fost condamnat definitiv la sase ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani a, a fost adus sub escorta in Romania luni dup

- Un barbat de 43 de ani, condamnat in Romania la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei, a fost gasit intr-un local din Portofino, Genova, Italia. Potrivit Poliției Capitalei, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat…

- Dorin Lazar Maior , fostul șef al revoluționarilor din Brașov, a fost capturat in Italia. El a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, dar a fugit din țara. Dorin Lazar Maior, fost deputat si fost lider al revolutionarilor brasoveni si al Blocului National al Revolutionarilor a fost prins de poliție…

- Un barbat din Tunisia, in varsta de 43 de ani, pe numele caruia autoritatile italiene au emis un mandat de arestare pentru trafic de droguri, a fost prins in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport „Henri Coanda”, transmite News.ro.

- Fostul portar al formatiilor Sageata Navodari, CFR Cluj, Unirea Dej, Olimpia Satu Mare, FC Zalau, Unirea Tasnad, SCM Zalau sau Sportul Simleu, care ulterior a devenit si campion european de Jiu-Jitsu brazilian, se afla acum la Penitenciarul Oradea, scriu jurnalistii de la www.sportulsalajean.ro La…