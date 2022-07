Stiri pe aceeasi tema

- Invitat sa comenteze audierile comisiei parlamentare privind atacul Capitoliului, John Bolton, fost consilier pentru securitate nationala sub administratia Trump, a afirmat marti ca el insusi "a participat la planificarea unor lovituri de stat" in afara Statelor Unite, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Iranul, Rusia și China se pregatesc sa desfașoare o serie de exerciții militare majore in America Latina, intr-o demonstrație de forța menita sa semnaleze modul in care aceste armate pot ajunge in Statele Unite. Venezuela, sub conducerea președintelui socialist anti-american Nicolas Maduro, va gazdui…

- Marturia ii aparține unei foste angajate a Casei Albe, Cassidy Hutchinson, care a fost audiata marți, 28 iunie, intr-o comisie din Congresul american in legatura cu incidentele violente din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, unde susținatori ai fostului președinte Donald Trump au incercat sa blocheze…

- Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, recunoscut drept președinte interimar al țarii de catre guvernul Statelor Unite, a fost prins și batut de membri ai Partidului Socialist Unit al Venezuelei, formațiunea lui Nicolas Maduro, scrie DW.

- Presedintele si glumele au revenit, iar mastile faciale au disparut la cina de gala a corespondentilor de la Casa Alba, care a fost reluata sambata seara la Washington, unde Joe Biden a oscilat de la umor la seriozitate, evocand Rusia. „Sunt foarte bucuros sa ma aflu aici in aceasta seara impreuna cu…

- 14 experți independenți ai ONU in drepturile omului au emis o declarație comuna, cerand guvernului SUA sa deblocheze miliardele de dolari in active ale Bancii centrale a Afganistanului. Practic, declarația arata ca SUA incalca abuziv normele internaționale și interesele altor state. Poate ca acele miliarde…