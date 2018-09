Stiri pe aceeasi tema

- George Papadopoulos, un fost membru al campaniei prezidentiale a lui Donald Trump, a fost condamnat la 14 zile de inchisoare pentru ca a oferit informatii false Biroului Federal de Investigatii (FBI) in investigatia privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul postului BBC.

- Un tribunal federal l-a condamnat vineri la 14 zile de inchisoare pe George Papadopoulos, un fost consilier diplomatic al lui Donald Trump vinovat ca a mintit in ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre Moscova si echipa de campanie a candidatului republican, noteaza AFP. …

- Avocatul special Robert Mueller a recomandat vineri ca un judecator sa-l condamne pe fostul colaborator al lui Donald Trump din campania electorala George Papadopoulos la pana la sase luni de inchisoare pentru ca i-a mintit pe agentii federali care investigau un potential amestec al Rusiei in alegerile…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP, potrivit Agepres. In conferinta de presa…

- Amestecul rus in alegerile americane din 2016 continua sa zguduie Washingtonul, la o saptamana de la summitul extrem de criticat intre Donald Trump si Vladimir Putin, prin publicarea unor documente ”top secret” coplesitoare cu privire la un fost consilier al campaniei republicane suspectat de FBI ca…

- Germania este "in totalitate controlata" de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC.

- Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care…