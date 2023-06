Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, a declarat sambata ca o mentalitate de razboi rece renaste in regiunea Asia-Pacific, desi tara sa urmareste dialogul si nu confruntarea, informeaza Reuters.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat sambata, la Singapore, ca dialogul dintre Statele Unite si China este esential si va ajuta la evitarea calculelor gresite care ar putea duce la conflict, transmite AFP.Lloyd Austin a facut aceste declaratii la summitul dedicat apararii Shangri-La…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, i-a spus ministrul de Externe chinez, Qin Gang, ca este dispus sa-si extinda afacerile in statul asiatic, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Beijing, dupa intalnirea celor doi, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Reprezentantul special al Chinei pentru afaceri eurasiatice din 2019 si fost ambasador in Rusia, Li Hui, incepe luni un turneu in Ucraina, in Rusia si in alte orase europene in cadrul unei calatorii despre care Beijingul afirma ca urmareste sa discute o "reglementare politica" a crizei ucrainene, relateaza…

- China respecta suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a tuturor tarilor, precum si scopurile si principiile Cartei ONU, a dat asigurari purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, precizand ca remarcile sale referitoare la suveranitate reprezinta pozitia oficiala a guvernului…

- China a anuntat joi ca armata sa este dispusa sa colaboreze cu armata rusa pentru a consolida comunicarea si coordonarea strategica, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului chinez al Apararii, informeaza Reuters. Cele doua tari vor conlucra pentru a pune in aplicare initiativele de securitate…

- Țarile occidentale vor analiza cu siguranta fiecare detaliu al discutiilor dintre Xi Jinping si Vladimir Putin – doi dintre cei mai puternici, dar si mai secretosi lideri din lume – , in conditiile in care Putin cauta sprijinul lui Xi pentru invazia din Ucraina si ajutorul Chinei pentru a umple golurile…

