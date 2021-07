Acordul evalueaza Etro la aproximativ 500 de milioane de euro, au spus sursele, confirmand informatiile publicate de ziarele italiene La Repubblica si Il Sole 24 Ore. Etro a afirmat intr-un comunicat ca L Catterton preia actiuni majoritare la companie, in timp ce familia Etro va pastra ”un interes minoritar semnificativ”. Etro nu a oferit informatii suplimentare si detalii financiare. Gerolamo Etro, care a fondat compania in 1968, va fi presedinte, iar acordul va fi finalizat pana la sfarsitul anului, se arata in comunicat. ”Suntem incantati sa lucram cu echipa L Catterton, care va aduce cunostinte…