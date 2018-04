Stiri pe aceeasi tema

- Supermodelul Naomi Campbell a anuntat ca va relua evenimentul Fashion For Relief, o gala de moda in scopuri filantropice, pentru a sprijini miscarea anti-hartuire Time's Up, informeaza vineri Press Association. Campbell, in varsta de 47 de ani, va organiza gala, la care vor lua parte…

- Compania aeriana Ryanair cauta personal pentru bazele sale aeriene din Romania, iar in urmatoarele saptamani orgnizeaza mai multe campanii de recrutare in Timișoara, București, Cluj-Napoca și Iași.

- Participantii la Drumul Crucii s-au adunat, miercuri, în Piata Unirii din Cluj-Napoca si au pornit într-o procesiune pe Bulevardul Eroilor spre Catedrala “Schimbarea la fata” intonând cântece religioase si rugându-se. Un tânar a purtat pe umeri o cruce…

- De astazi, 22 martie, s-au pus in vanzare biletele pentru proiecția de deschidere a American Independent Film Festival care va avea loc in data de 27 aprilie, la Cinema PRO, cu filmul „I, Tonya” (2017), despre cunoscuta patinatoare Tonya Harding, unul dintre cele mai laudate filme ale anului. Proiecția…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de cartiere.…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.

- La 100 de ani de la nasterea lui Ingmar Bergman (1918-2007), Festivalul International de Film Transilvania organizeaza o ampla retrospectiva dedicata legendarului regizor si scenarist suedez. O selectie de sapte filme din cariera sa si o expozitie multimedia despre influenta lui in moda si arta vor…

