Un film compromițator alaturi de o minora din Alba i-a adus unui barbat o condamnare in instanța. Ce au descoperit procurorii Un barbat a fost recent condamnat la inchisoare cu suspendare, de magistrații Tribunalului Alba, intr-un dosar de pornografie infantila și act sexual cu un minor. Este vorba despre o fapta petrecuta in urma cu mai bine de trei ani, pe vremea cand barbatul avea 40 de ani, iar fata care a devenit victima in dosar