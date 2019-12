Stiri pe aceeasi tema

- Un fan al filmelor „Star Wars” a afirmat ca a fost „pocnit în fața” dupa ce și-a verificat telefonul în timpul ecranizarii filmului „Star Wars: The Rise of Skywalker”. Joe Bond se afla într-un cinematograf din Vancouver, Canada când a avut…

- Disney a eliminat un sarut lesbian din cel mai recent film al francizei "Star Wars" - unul dintre cele mai de succes lungmetraje lansate in perioada Craciunului -, a anuntat marti institutia cu rol de reglementare in mass-media din Singapore, pentru ca spectatorii minori sa-l poata viziona, informeaza…

- Forta este in continuare cu saga planetara ''Star Wars'' a carei ultima parte, ''The Rise of Skywalker'', a zdrobit box office-ul nord-american cu venituri estimate la 175,5 milioane de dolari in prima saptamana de la lansare, conform cifrelor provizorii publicate…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, s-a situat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 175,5 milioane de dolari in weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.La…

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficiala la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Droizi…

- Cinema City ți-a pregatit o calatorie plina de aventura, intr-o galaxie foarte, foarte indepartata. Daca ești un Jedi adevarat, inscrie-te in concurs pana pe 5 decembrie 2019 și poți caștiga o excursie pentru doua persoane la Londra, la premiera europeana a filmului “Star Wars: The Rise of Skywalker”.…

- Fanii "Star Wars" numara zilele pana cand cel mai recent film din franciza va ajunge in cinematografe. Pana atunci, aceștia se pot delecta cu ultimul trailer al celui de-al noualea film numit "Star Wars: The Rise of Skywalker".

- Animatia "Toy Story 4" este a cincea productie Disney care a depasit un miliard de dolari incasari, anul acesta, la nivel international, scrie news.ro.A patra aventura a lui Woody, Buzz si Bo Beep se alatura filmelor "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", Regele Leu" si "Aladdin". Alaturi…