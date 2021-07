Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerița Daniela Costețchi rupe tacerea dupa scandalul cu influencerii. Tanara a declarat ca i s-au fi cerut 1000 de euro ca sa nu-i blocheze contul de Instagram, dar intr-un final ar fi achitat „600 euro, cu reducere”, spune Daniela. Aceasta a mai menționat ca ințelegea ca nu-i bine ceea ce se intampla:…

- Iși dorește sa arate perfect așa ca viziteaza des cabinetele medicilor esteticieni. Dorian Popa și-a facut recent o noua intervenție estetica la fața. Dupa procedura, s-a pozat și a declarat ca e tare mandru de cum arata.In urma cu ceva vreme, Dorian Popa și-a facut implant de barba, și-a conturat mandibula…

- N-ar fi deloc o surpriza ca Partidul Democrat din Moldova (PD) sa reușeasca sa ajunga in viitoarea garnitura legislativa, existand cateva argumente solide in susținerea acestei teze. Despre aceasta declara analistul politic Vitali Catana in cel mai nou editorial al sau.

- Anda Adam și noul iubit nu iși mai ascund relația. Daca ea e mai discreta in ceea ce privește viața personala, el posteaza tot mai multe poze in compania cantareței pe rețelele de socializare. Recent au fost surprinși la piscina. O buna perioada de timp s-a zvonit ca Anda Adam și Sorin Niculescu s-au…

- Sora Deliei, Oana Matache, se lupta inca din adolescența cu o afecțiune pe care este nevoita sa o țina sub control. Recent, in mediul online, solista a dezvaluit cum face acest lucru. Totodata, Oana a vorbit despre momentul in care a aflat ca sufera de aceasta boala. Artista s-a casatorit cu soțul ei,…

- Adela Popescu este insarcinata cu cel dee al treilea copil și se bucura de toata perioada aceasta frumoasa prin care trece, insa o discuție cu tatal sau a lasat-o masca pe vedeta. Recent soția lui Radu Valcan i-a uimit pe fanii sai de pe Instagram și a postat o conversație telefonica pe care a avut-o…

- Soluțiile pentru depașirea diferendelor politice trebuie identificate in cadrul Constituției R. Moldova. Este mesajul președintei Comisiei Europene, dupa votul de vineri din Parlament, cind majoritatea legislativ PSRM – Șor a revocat-o din funcție pe Domnica Manole și a numit un magistrat nou la Curtea…