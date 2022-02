Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat vineri relatiile de o calitate "fara precedent" dintre tara sa si China condusa de Xi Jinping, in timpul unei vizite intreprinse in prima zi a Jocurilor Olimpice de la Beijing si in plina criza cu Occidentul, informeaza AFP,

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing. Discutiile de vineri vor marca prima lor intalnire din 2019 si sunt menite sa contribuie la consolidarea legaturilor Moscovei cu China si la coordonarea politicilor lor in fata presiunii occidentale. Intr-un…

- Rusia si China ar trebui sa ramana ferme in respingerea interferentelor occidentale si in apararea reciproca a intereselor de securitate, au convenit miercuri presedintele rus Vladimir Putin si cel chinez Xi Jinping, intr-o convorbire purtata in sistem video, transmite Reuters. Conversatia…