Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Sami Anan, fostul sef al Statului Major al armatei egiptene, a fost eliberat la aproape doi ani dupa ce a fost arestat, in urma anuntarii candidaturii sale in alegerile prezidentiale din 2018, a anuntat luni pe Twitter unul dintre reprezentantii sai, relateaza Reuters.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat joi ca valoarea totala a contributiilor electorale depuse de competitori pentru finantarea campaniei la alegerile prezidentiale pentru pentru primul tur de scrutin a fost de 70.258.904,02 lei, iar suma totala a contributiilor declarate pentru turul…

- Klaus Iohannis a caștigat duminica al doilea mandat de președinte al Romaniei, spulberand adversarul din partea PSD. Conform exit-pollurilor facute publice la ora 21:00, Klaus Iohannis a obținut 66,50%, in timp ce Viorica Dancila a reușit sa obțina doar 33,50% din voturile romanilor. Insa candidatul…

- Liderul PNTCD, Aurelian Pavelescu, a mentionat luni, la Constanta, ca formatiunea politica pe care o conduce sustine candidatura social-democratei Viorica Dancila la alegerile prezidentiale, argumentand decizia prin faptul ca trebuie aparata democratia. "Transmit si aici, la Constanta,…

- 835 de secții de votare au fost amenajate in strainatate pentru alegerile prezidențiale din acest an, aproape dublu fața de europarlamentarele din luna mai 2019. Procesul de votare se va desfașura in diaspora pe parcursul a trei zile - 8, 9 si 10 noiembrie, pentru primul tur de scrutin si 22, 23 si…

- Principalele elemente ce ghideaza planul de actiune al candidatului PMP la presedintia Romaniei, Theodor Paleogu vizeaza refacerea solidaritatii si coeziunii sociale si canalizarea efortului natiunii pentru realizarea unui obiectiv de interes national: reforma radicala a educatiei.ldquo;Cred cu tarie…

- Candidatul Partidului Social Democrat pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie 2019, Viorica Dancila, actual lider al social democratilor, a fost prezenta in trei localitati din judetul Constanta. Dimineata, de la ora 10:00, pe stadionul din localitatea Ciobanu, judetul Constanta, sute de persoane…

- Peste 27% dintre sustinatorii opozitiei ar dori sa il vada pe Tusk in competitie cu presedintele in functie, Andrzej Duda, in alegerile din primavara anului 2020, conform sondajului publicat in Dziennik Gazeta Prawna, un cotidian influent ce apare la Varsovia, scrie Agerpres. Tusk este urmat…