Un eşec major: programul „Cont Junior“ Incercarea statului de a motiva parintii sa economiseasca pentru copiii lor a esuat lamentabil. Doar in 1,5% din cele patru milioane de conturi de economii Junior deschise de Guvern au fost depusi bani, iar peste jumatate dintre acestea sunt conturi alimentate chiar de catre stat pentru orfani, arata datele obtinute de portalul financiar Finzoom.ro. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

