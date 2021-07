Marius Coviltir este vranceanul care, in urma cu aproximativ doua saptamani, a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura puternica pe o insula, intr-o zona impadurita, de pe raza comunei Nereju. In varsta de 45 de ani, Marius Coviltir lucreaza de 10 ani la Salvamont Vrancea, 7 ani fiind voluntar, iar in restul timpului fiind angajat in cadrul acestei institutii. “Nu voi uita niciodata misiunea de la Nereju. Am trait intr-o zi cat pentru o viata”, spune salvamontistul despre momentul salvarii celor 12 oameni surprinsi de cresterea apelor raului Zabala, oameni care s-au refugiat intr-un vagon remorca…