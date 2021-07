Un elvetian diagnosticat cu Parkinson, care a facut o drumetie de peste 1.100 km in Muntii Alpi pentru a creste nivelul de constientizare cu privire la aceasta boala neurodegenerativa, se pregateste pentru urmatoarea sa provocare, dupa ce a suferit o operatie in urma careia i-au fost implantati electrozi in creier, relateaza Reuters miercuri. Yves Auberson a reusit sa depaseasca spasmele musculare si alte simptome cu care s-a confruntat in timpul drumetiei de trei luni de anul trecut. Plecand din est, de la Montreux, unde lucreaza ca instructor intr-o clinica, el a escaladat varfuri de mare altitudine…