- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs joi la 406 km sud-vest de orasul-port Anadir, situat in districtul autonom Ciukotka din estul Rusiei, informeaza Press Association si Reuters. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, seismul s-a produs la o adancime de 10 km.

- Andreea Balan și George Burcea se afla in vacanța in Mauritus impreuna cu cele doua fetițe, Ella și Clara. Din pacate, vacanța care trebuia sa fie una plina de distracții și voie buna s-a transformat intr-un adevarat coșmar pentru familia artistei. Andreea Balan trece prin momente grele in Mauritus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins din nou joi acuzatiile privind implicarea armatei Rusiei in conflictul din estul Ucrainei, spunand ca exista mercenari care lupta de ambele parti, relateaza DPA. Putin, care a reprezentat grupurile de rebeli pro-rusi la discutiile internationale…

- Rusia a acordat cetatenie in ultimele sapte luni unui numar de 125.000 de locuitori din regiunile controlate de rebeli in estul Ucrainei, a comunicat luni ministrul de interne rus Vladimir Kolokoltev, transmite dpa.

- Un elicopter militar israelian a efectuat o aterizare fortata, marti dupa-amiaza, in Desertul Negev, anunta armata israeliana, conform site-ului Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Decizie neașteptata- Vedeta PRO intra in politica Incidentul aerian a avut loc in apropierea kibbutzului…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in urma unei explozii puternice a unui vas petrolier aflat in apropierea portului din estul Rusiei, Nakhodka, dupa ce un incendiu din interiorul navei a produs incidentul, relateaza site-ul postului RT, potrivit Mediafax.Explozia, provocata de un incendiu…

- Un avion de pasageri rus a efectuat, vineri dupa-amiaza, o aterizare de urgenta pe un aeroport din centrul Rusiei, dupa oprirea unuia dintre motoare, afirma surse citate de agentia de presa Tass. Avionul, de tip Suhoi Superjet-100, apartinand companiei Yamal Airlines, a aterizat de urgenta pe aeroportul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Chile, unde a fost instituita stare de urgenta, sub control militar, cu limitarea unor drepturi cetatenesti. Romanii care intentionau sa calatoreasca in Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion, Coquimbo…