- Trei medalii de argint și doua de bronz pentru elevii romani, la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori 2023. Un elev din Cluj-Napoca, printre candidații medaliați.

- Delegația Romaniei a obținut trei medalii de argint și doua de bronz la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, desfașurata in Volos, Grecia.Potrivit Ministerului Educației, in perioada 24-30 septembrie 2023, a avut loc a doua ediție a Olimpiadei Internaționale…

- In perioada 24-30 septembrie 2023, Romania a participat la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, desfașurata in Volos, Grecia, olimpiada inițiata de Romania in anul 2022.Echipa Romaniei a fost formata din cinci elevi care au obținut: Trei…

- Cel mai bun elev la matematica din Romania, Radu Andrei Lecoiu a primit astazi titlul de cetațean de onoare al municipiului Targoviște. Targovișteanul Radu Andrei Lecoiu are un palmares incredibil de dimplome și medalii obținute la disciplina matematica: din clasa a VII-a pana in clasa a XII-a medalie…

- Elevii romani au obținut rezultate excelente la Olimpiada Internaționala de Informatica. Echipa țarii noastre a caștigat trei medalii de argint și una de bronz .Cu aceste rezultate, Romania se menține pe locul al doilea in clasamentul mondial ce cuprinde rezultatele din toata istoria olimpiadei.Rezultatul…

- Elevii romani au obtinut cinci medalii la editia a XVI-a a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Astrofizica, desfasurata in perioada 10 – 20 august in Chorzow, Polonia, cu participarea a 53 de tari, informeaza sambata Ministerul Educatiei. Medalie de aur si cel mai mare punctaj din competitie…

- Elev clujean, medaliat la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica! In perioada 10-20 August 2023 a avut loc ediția a XVI-a a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizica, desfașurata in Chorzow, Polonia. Au participat 53 de țari, iar elevii romani au adus acasa cinci medalii,…

- Suceava va avea un reprezentant in lotul național al Romaniei de la Olimpiada Internaționala de Astronomie și Științe pentru Juniori, competiție programata intre 24 și 30 septembrie, in Volos, Grecia.Elevul David Palaghianu, din clasa a X-a, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare" ...