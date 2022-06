Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie cumplita s-a consumat in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce elevii unei clasa a VIII-a de la Școala 9 din Suceava participau la petrecerea de banchet de dupa absolvire, la un restaurant din Suceava. In timp ce copiii dansau, unui baiat in varsta de 14 ani i s-a facut rau. Baiatul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Suceava, fiul fostului director al Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, a murit intr-un accident petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, pe raza județului Bistrița-Nasaud, la ...

- Un cunoscut om de afaceri din Suceava, Paul Tiberiu Croitor, patronul firmei Ecuator SRL din Ipotești, a murit fulgerator la numai 44 de ani. Omul de afaceri descoperise recent ca are o boala, s-a operat, insa din pacate decesul a venit fulgerator și total imprevizibil pentru toata lumea.Paul ...

- O persoana a decedat si alte trei au avut nevoie de ingrijiri medicale in timpul unui incendiu izbucnit, joi, intr-o gospodarie din localitatea Burla, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava transmis luni o informare cu privire la desfașurarea probei scrise la limba și literatura romana din cadrul simularii evaluarii naționale 2022. Pe 4 aprilie, s-au prezentat la aceasta proba 6.311 elevide clasa a VIII-a. Nici un candidat nu a fost ...