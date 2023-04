Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a spus sambata ca actualul stat ucrainean nu intereseaza pe nimeni in Rusia, Europa, SUA, America Latina, Asia si Africa, motiv pentru care zilele Ucrainei sunt numarate, transmite EFE. Ucraina s-a transformat…

- Istoricul Armand Goșu, specialist in istoria Rusiei, și-a lansat, vineri, trei carți la Universitatea ”Ovidius” din Constanța, prilej cu care a dezbatut, impreuna cu studenții și profesorii prezenți la eveniment, referitor la razboiul declanșat in Ucraina, viitorul lui Vladimir Putin și impactul propagandei…

- Unul dintre cei mai importanți economiști ruși, profesorul Oleg Itskhoki de la UCLA, a acordat publicului Libertatea un interviu la Los Angeles. Uniunea Sovietica era o țara cu un guvern funcțional. Nu cel mai bun, dar era un guvern. Rusia de-acum e un stat mafiot. Exista un grad semnificativ de opinii…

- Germania si-a schimbat anul trecut politica de aparare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, angajand 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari) pentru a moderniza Bundeswehr, fortele armate ale Germaniei. Berlinul, care a fost reticent sa cumpere o versiune modernizata a elicopterului de atac Tiger…

- Protestele din Georgia de saptamana trecuta au fost doar cel mai recent indiciu al modului in care invazia dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a afectat relatiile cu fostele natiuni din blocul estic, scrie „The Observer”.De la Erevan la Chisinau si de la Tbilisi la Astana, invazia Ucrainei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau din Belarus Aleksandr Lukasenko au discutat la Moscova despre cooperarea dintre cele doua tari in materie de economie si securitate, potrivit informatiilor difuzate de agentiile de presa rusesti, informeaza dpa. Presedintele Lukasenko a subliniat cooperarea…

- In acest context, Coreea de Nord face un pas in spate in ceea ce privește promisiunea de a ajuta Rusia in razboiul cu Ucraina. arata sursa citata. Coreea de Nord și-a aratat, anul trecut, intenția de a ajuta Rusia in a reconstrui teritoriile afectate de razboi. La acel moment, aproximativ 1.000 de muncitori…

- In ianuarie 2022, Zelenski respinsese ideea ca rușii ar pregati o invazie neprovocata a Ucrainei și sugera ca avertismentele publice ale Americii creau "panica", a notat Chris Whipple in cartea sa de curand aparuta, "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House", potrivit Business Insider. Mai…