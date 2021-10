Un șef din Complexul Energetic Oltenia are planuri mari cu grupurile pe gaze naturale. Lacramioara Diaconu-Pințea, membru in Directoratul Complexului Energetic Oltenia, susține ca gazele din Marea Neagra ar putea fi folosite pentru a alimenta grupurile pe gaze naturale care vor fi construite la Complexul Energetic Oltenia. Se propune construirea de catre CEO a doua grupuri pe gaze naturale la Sucursala Electrocentrale de la Turceni și la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. Cele doua obiective vor trebui sa fie gata pana in anul 2026, cu toate ca nu au fost inființate inca firmele mixte care…