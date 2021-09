Stiri pe aceeasi tema

- Un fost consilier de politica externa al cancelarului Angela Merkel, a murit brusc, la mai putin de doua saptamani de la preluarea functiei de ambasador al Germaniei in China. Jan Hecker, in varsta de 54 de ani, isi preluase functia pe 24 august. Cauza mortii nu a fost inca confirmata. „Deplang pierderea…

- China a criticat Statele Unite in contextul retragerii din Afganistan si a acuzat Washingtonul ca are prioritati de politica externa „egoiste”, potrivit BBC. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a declarat ca SUA au folosit retorica unei ordini globale bazate pe reguli pentru…

- Lunga domnie a Angelei Merkel se apropie de sfarșit. In septembrie, Germania va alege un nou guvern și un nou lider, Sunt mari șanse ca viitorul guvern german sa fie unul de guvern de coaliție, iar ecologiștii germani sa aiba un cuvant greu de spus. Rezultatul va fi un executiv așezat pe un consens…

- Lupta impotriva pandemiei de coronavirus, problemele climatice si ajutorul pentru Africa sunt trei subiecte majore incluse pe ordinea de zi a reuniunii ministrilor de externe din tarile membre ale G20, de marti, la Matera, in sudul Italiei, relateaza dpa. Din componenta Grupului celor mai…