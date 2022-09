Stiri pe aceeasi tema

- Un diamant roz exceptional, despre care se spune ca detine unul dintre cele mai inalte grade de puritate din lume, ar putea fi vandut cu peste 21 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce va avea loc in luna octombrie la Hong Kong, au anuntat miercuri reprezentantii casei Sotheby's, informeaza…

- Un cartonas de baseball reprezentandu-l pe jucatorul Mickey Mantle a fost vandut cu 12,6 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect legat de istoria sportului vandut vreodata prin licitatie, informeaza Reuters, citat de News.ro. Cartonasul extrem de rar, vandut de Heritage Auctions, a depasit…

- Tricoul lui Michael Jordan de acum 25 de ani, scos la licitație. Considerat cel mai bun baschetbalist din istorie, Jordan este o legenda a NBA-ului și a echipei Chicago Bulls, cu care a cucerit 6 titluri. Ultimul, la finalul sezonului 1997-1998, atunci cand formația din „Orașul Vanturilor” a fost și…

- Un schelet complet de Gorgosaurus, un dinozaur care este ruda cu faimosul T-Rex și care a trait acum 77 de milioane de ani, a fost vandut la o licitație organizata de casa Sotheby's la New York cu aproximativ 6,1 milioane de dolari, informeaza AFP.

- Jacheta purtata de astronautul Buzz Aldrin in timpul zborului istoric spre Luna, in 1969, a fost vinduta la licitatie pentru aproape 2,8 milioane de dolari „Apollo 11 Inflight Inflight Coverall Jacket” devine astfel cel mai scump artefact spațial vindut pina acum, potrivit casei de licitații Sotheby's.…

- Sotheby's New York scoate saptamana viitoare la licitatie colectia personala a astronautului american Buzz Aldrin, anunta Reuters, potrivit news.ro.Licitatia "Buzz Aldrin: American Icon" va avea loc pe 26 iulie. Printre loturile principale se afla o jacheta pe care astronautul a purtat-o cand a ajuns…

- Un exemplar original din editia princeps (''The First Folio'') a pieselor lui William Shakespeare, cu o valoare estimata pana la 2,5 milioane de dolari, va fi scos la licitatie luna viitoare, informeaza vineri DPA/PA Media, potrivit Agerpres.Tiparita cu aproape 400 de ani in urma, cartea se numara printre…