- Trei primari au fost demiși din funcție și nu vor mai putea exercita o funcție publica sau o funcție de demnitate publica, cu excepția funcțiilor elective, anunța Autoritatea Naționala de Integritate. Mai exact, ANI a emis acte de constatare in privința primarilor din raioanele Singerei, Ialoveni și…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis un act de constatare pe numele fostului primar al comunei Negureni, raionul Telenești. Inspectorii au stabilit ca timp de 7 ani, in perioada ianuarie 2012-ianuarie 2019, in timpul exercitarii mandatelor de primar, fostul ales local și membrii familiei…

- Averile unui deputat și a unui conducator de penitenciar va fi verificata de Autoritatea Naționala de Integritate. Un președinte de raion și doi primari din raionul Cahul și Criuleni sint vizați in procedurile de control inițiate pentru incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese. {{468385}}Totodata,…

- Inspectoratul de Integritate al ANI a inițiat controlul averii in privința unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova și a unui conducator interimar de Penitenciar. Un președinte de raion și doi primari din raionul Cahul și Criuleni sunt vizați in procedurile de control inițiate pentru incalcarea…

- Autoritatea Naționala de Integritate a inițiat controlul averii in privința unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Inspectorii de integritate au inițiat controlul in baza unei sesizari din șirul celor depuse de mai mulți deputați. Pe numele acestuia au mai fost inregistrate și alte sesizari…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca, Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare in privința a patru actuali aleși locali și a unui fost primar, care au admis incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese și cel al incompatibilitaților de funcție, dupa cum…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) informeaza ca Inspectoratul de Integritate a emis acte de constatare in privința a altor cinci aleși locali, care au admis incalcarea regimului juridic al conflictelor de interese și cel al incompatibilitaților de funcție.

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a elaborat un raport de activitate pentru prima jumatate a anului 2020, in care au fost remarcate activitațile planificate și rezultatele obținute in perioada de raportare. Printre cei 73 de subiecți aflați in funcție de demnitate publica vizați de ANI in primele…