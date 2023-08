Un dâmbovițean a murit înecat încercând să salveze o adolescentă Un barbat din Dambovița și-a gasit sfarșitul ieri, 14 august a.c., in valurile Marii Negre, in Stațiunea Mamaia, in timp ce incerca sa salveze de la inec o tanara de doar 16 ani. Deși marea era agitata, iar salvamarii arborasera steagul galben, adolescenta s-a aventurat in apa agitata, dar a fost luata rapid de curenți. Barbatul din Dambovița, impreuna cu alți doi barbați, au sarit in apa pentru a o ajuta pe fata, dar curenții au fost prea puternici atat pentru ei, cat și pentru un salvamar care plecase și el spre tanara. Cand oamenii de la mal au vazut ce se intampla, au format un lanț uman și,… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

