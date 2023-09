Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat urmarit național pentru furt calificat a fost depistat de polițiști in comuna Plopana. El are de executat peste 3 ani de inchisoare. Pe data de 27 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Traian au depistat in comuna Plopana, un barbat, de 64 de ani, urmarit la nivel național.…

- Un barbat urmarit național pentru proxenetism și trafic de persoane a fost prins de polițiști pe strada Nicu Enea din Bacau. Pe 21 septembrie, o patrula de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacau a depistat pe strada Nicu Enea din municipiu, un barbat, de 32 de ani, care figura in bazele de date…

- Un barbat a fost reținut de polițiști din Moinești, dupa ce a condus beat și fara permis de conducere. „Șoferul” avea o alcoolemie de peste 1 la mie. Pe 18 septembrie, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au depistat in flagrant delict, un barbat, de 33 de ani, din…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au reușit sa depisteze și sa captureze un tanar in varsta de 24 de ani, care figura in bazele de date naționale ca urmarit pentru executarea unei pedepse cu inchisoarea. Tanarul era cautat activ in urma unui mandat de executare a pedepsei emis de Judecatoria…

- Cel in cauza a fost escortat si introdus in Arestul I.P.J. Bacau.Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au depistat, miercuri, 17 august 2023, in comuna Pancesti, un barbat, de 62 de ani, care figura in bazele de date urmarit la nivel national.Pe numele acestuia a fost emis un mandat…

- Aseara, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au intocmit dosar penal unui barbat, din localitatea Cornetu pentru incendierea deșeurilor. La data de 16 august, ora 20:17, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca in satul Cornetu este…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti au luat masura reținerii unui barbat de 42 de ani, din comuna Parjol, dupa ce a fost depistat in trafic beat crița. Pe 02 august, in jurul orei 18:00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti a depistat in flagrant delict,…

- Un barbat de 72 de ani, din comuna Poduri, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins, in doua zile consecutive, beat la volan. Pe 24 iulie, in jurul orei 00:30, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, a depistat in flagrant delict, un barbat […] Articolul…