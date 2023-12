Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 28 noiembrie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din comuna Hoparta, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara…

- Polițiștii l-au prins pe Aeroportul Otopeni pe barbatul care, miercuri, l-a blocat in trafic pe un rival și l-a batut, ajutat de un alt barbat. Tanarul in varsta de 24 de ani, se pregatea sa se urce in avion, in timp ce la telefon le spunea polițiștilor ca se va preda in cel mai scurt timp posibil,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost agresat, marti, de doi fosti angajati, pe un santier din Craiova. Reprezentantii IPJ Dolj au anuntat ca politistii Sectiei 1 Politie Craiova au fost sesizati, in aceasta dimineataa, prin apel 112, de catre un barbat de 46 de ani, din municipiul Craiova, cu privire…

- In ziua de 03 noiembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota au continuat cercetarile intr un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata, si au identificat si retinut un…

- Miercuri, 1 noiembrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de 3 tineri, de 34, 18 și 17 ani, din comuna Roșia de Secaș, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii…

- Joi, 19 octombrie, la ora 20.57, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Sarasau au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de catre o femeie de 46 de ani din Remeți, despre faptul ca a fost agresata fizic de concubinul sau. La fața locului, polițiștii au identificat victima care a fost transportata la spital…

- Este ancheta a Poliției la o gradinița de stat din Ploiești. Vizata este chiar o educatoare, care e acuzata ca ar fi batut mai mulți copii din grupa ei. Dupa ce au aflat traumele prin care trec copiii lor, doua mame au depus plangere la poliție. In urma dosarului penal deschis pe numele ei, educatoarea…

- Cercetati pentru furt Intr un incident recent, autoritatile din Buzau au identificat principalii suspecti intr un caz de furt.Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca au descoperit ca doi tineri, in varsta de 23 si 20 de ani, sunt banuiti ca au sustras un limitator de viteza amplasat pe…